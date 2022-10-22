شكرى يهنئ وزير خارجية إيطاليا الجديد على توليه مهام منصبه

كتب أحمد جمعة

هنأ وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، وزير خارجية إيطاليا "انطونيو تاجاني" على توليه منصبه الجديد، معربا عن تمنياته لقلبية له بالنجاح، والتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة القادمة، جاء ذلك فى تدوينة نشرها المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على تويتر.

وأصبحت جورجيا ميلونى، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية فى البلاد، اليوم السبت، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالى سيرجو ماتّاريلا، الذى عهد إليها بمهمة اسناد الحكومة الجديدة.

واليوم قدمت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ميلونى قائمة بأسماء أعضاء فريقها الحكومى، تشتمل على 17 رجلاً و7 نساء.

وضمت القائمة: أنطونيو تايانى وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء. ماتيو بيانتيدوزى وزير الداخلية، كارلو نورديو وزير العدل، غويدو كروزيتّو وزير الدفاع، جانكارلو جورجيتّى وزير الاقتصاد، أدولفو أورسو وزير التنمية الاقتصادية، جوزيبى فالديتارا وزير التعليم، فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والسيادة الغذائية، باولو تزانغريللو وزير البيئة وأمن الطاقة، ماتيو سالفينى وزير البنى التحتية ونائب رئيس الوزراء، مارينا كالديرونى وزيرة العمل، أناماريا بيرنينى وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى، جينّارو سانجوليانو وزير الثقافة، أوراتسيو شيلّاتشى وزير الصحة، دانييلا سانتانكيه وزيرة السياحة.

ومن المقرر أن تقترح ميلونى تعيين ألفريدو مانتوفانو وكيلاً لرئاسة الوزراء.

أما الوزراء بدون حقيبة، فهم لوكا سيريانى وزير العلاقات مع البرلمان، جيلبرتو بيكيتّو فراتين وزير الإدارة العامة، روبرتو كالديرولى وزير الشؤون الإقليمية والحكم الذاتى، سيباستيانو موزوميتشى وزير سياسات البحر والجنوب، رافاييلى فيتو وزير الشؤون الأوروبية، أندريا أبودى وزير الرياضة والشباب، إيوجينيا ماريا روتشيلّا وزيرة الأسرة والولادة وتكافؤ الفرص، أليساندرا لوكاتيللى وزيرة شؤون الإعاقة، ماريا إليزابيتا ألبرتو كازيلاتى وزيرة الإصلاحات الدستورية.