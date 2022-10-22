سوهاج تستقبل السياح الأجانب فى جولة للمناطق السياحية والأثرية

سوهاج ــ عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال المحافظة فوجين سياحيين يضمان 150 سائحا متنوعى الجنسيات، لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للترويج لمواقعها السياحية والأثرية.

وأكد "الفقي" حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرا إلى توفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية .

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أن الفوجين السياحيين زارا منطقة معبد أبيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الأحمر بمركز سوهاج، ومتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي، والحديقة المتحفية، وشوارع مدينة سوهاج .



زيارة السياح للمناطق الأثرية



زيارة السياح للمناطق السياحية



زيارة السياح للمناطق الأثرية والسياحية