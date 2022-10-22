اليوم السابع
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"سوهاج": تحرير 38 محضر مخالفة بيئية لحرق المخلفات الزراعية

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:54 ص
"سوهاج": تحرير 38 محضر مخالفة بيئية لحرق المخلفات الزراعية حرق المخلفات البيئية
سوهاج عمرو خلف

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 أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 38 محضر مخالفة بيئية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك خلال حملات شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بسوهاج، وذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات الرقابة على حرق المخلفات الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحرق وحماية البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز سوهاج بتحرير 9 محاضر حرق، فيما تم تحرير 15 محضر بمركز جهينة، و7 محاضر بمركز طهطا، و5 محاضر بمركز طما، ومحضرين بمركز دار السلام.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، لمنع حرق المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة، وصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .


سوهاج

محافظ سوهاج

مخلفات زراعية

الوحدات المحلية



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