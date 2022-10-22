رئيس مياة المنوفية يتفقد الأعمال بمحطة مجيريا بأشمون فى المنوفية

المنوفية – فريق محافظات

تفقد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه المهندس أحمد الباجورى مستشار رئيس الشركة لأعمال حياة كريمة بأشمون والمهندس أحمد الشيخ رئيس فرع أشمون، محطة الحديد والمنحنيز بمجيريا للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة.

وشدد نجيب علي ضرورة أتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة الكامل لمواجهة فصل الشتاء، كما شدد على الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطة.

وأكد نجيب ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقًا للخطة الزمنية الموجودة، والخاصة بصيانة المعدات، للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة .

وتابع رئيس الشركة أعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 10 بوصه بشارع الشهداء بمدينة أشمون بحضور المحاسب خالد النمر رئيس مجلس مدينة أشمون، مشددا على سرعة الأنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة بكافة المناطق المتأثرة حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.