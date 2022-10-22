رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتفقد مطار شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

كتب أحمد مصطفى

قام أحمد شاهين العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والمهندس محمود حافظ رئيس قطاع التشغيل، بزيارة لمحطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية لمتابعة استعدادات المحطة لمؤتمر المناخ COP27، والذى سيعقد فى مدينة السلام بشرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

وتفقد شاهين، الإنشاءات والتجهيزات المستحدثه بالمحطه، وتم التأكد من إجراءات تدعيم المحطة بالعدد الكافي من المعدات الحديثة الأعلى جاهزيه على أداء مهام العمل، منها سيارات الـV I P، والأتوبيسات ، ووحدات الإدارة الكهربائيه ، والميدكيل لفت ، ووحدات التكييف ، ووحدات الإدارة الهوائيه ، وطبالى التحميل ، وسيور العفش ، ومعدات التحميل مثل سيارات البيك آب لنقل حقائب ركاب ضيوف المؤتمر ، وعربات العفش ، والمقطورات ، والجرارات، وغيرها.

وتحدث رئيس شركة الخدمات الأرضية، مع العاملين عن أهمية المؤتمر بالنسبه للدولة المصرية، وأيضا دور العاملين الكبير فى إنجاح المؤتمر، وتابع كافة الخطط التشغيليه المجهزه والموضوعه وتوزيع المهام والأدوار لجميع الأفراد لإنجاز العمل على الوجة الأكمل، خلال فترة المؤتمر من إستقبال الطائرات والضيوف وترحيلهم.

واستمع شاهين، للعاملين بالمحطة وحرص على توفير جميع الإمكانيات للعاملين للحفاظ علي المظهر المشرف لشركة الخدمات الأرضية، وأوصي بتوفير كرفانات للعاملين، وتفقد أيضا القاعات المخصصة لاستقبال وتوديع ضيوف المؤتمر، والمرور علي الاستندات المخصصة لإنتظار الطائرات، ثم قام بمتابعة ما تم من تطوير لمحطة معالجة المياه .

وعلى هامش الزياره قام شاهين بتكريم أحمد محمد صادق فني استقبال وترحيل، وذلك تقديرا له لتقديمه بلاغ تطوعي متميز، وأشاد بالمظهر المشرف للعاملين بالمحطة، وتقدم لهم بالشكر على المجهود المبذولة الواضحة وروح التعاون بين جميع العاملين.