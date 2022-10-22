اليوم السابع
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خبير بترول يبرز إدراج ملف الطاقة المتجددة بمحاور المؤتمر الاقتصادي

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:00 م
خبير بترول يبرز إدراج ملف الطاقة المتجددة بمحاور المؤتمر الاقتصادي الدكتور مهندس أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين
مروة الغول

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قال الدكتور مهندس أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة ومتخصص في شئون النفط والطاقة، أن الطاقة المتجددة أصبحت عنصرا أساسيا في خطط الاستثمار العالمي والمحايد للكربون في العديد من الاقتصادات ومن المؤكد أن اقتصاد أو صناعة الطاقة المتجددة ينبئ بمشهد جديد في ظل المتغيرات التي ستعيد تشكيل خارطة الطاقة العالمية ولذلك فإن إدراج ملف الطاقة المتجددة والبديلة ضمن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي خطوة في غاية الأهمية.
 
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة، لـ"اليوم السابع" أنه ومع ضرورة بحث سبل الانتقال والتحول السلس إليها وبالأخص قبل أيام من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، حيث إن الطاقة البديلة تشكل مستقبل الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى ضرورة السعي نحو تنويع مصادر الطاقة، وذلك في ظل تحديات كبيرة تهدد مفهوم ومبدأ  أمن الطاقة العالمي، مضيفا أن نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه سيسهم في حل الصعوبات والتحديات التي تواجهها القطاعات المطروحة من خلال أجندة المؤتمر ومن بينها تحديات التحول إلى الطاقة المتجددة والبديلة.

الطاقة

الطاقة المتجددة

المؤتمر الاقتصادى

الطاقة البديلة



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