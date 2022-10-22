حياة كريمة بأسوان.. دعم منظومة الكهرباء وإحلال وتجديد الشبكات

أسوان - صلاح المسن

تتوالى معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى حياة كريمة " بمرحلتيها الأولى والثانية بمحافظة أسوان ومنها مشروعات تحسين وتطوير خدمات الكهرباء.

ففي مركز كوم أمبو تشهد كافة القري والنجوع أعمال علي قدم وساق في قطاع الكهرباء، ففي قرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة يجري بها 12 مشروعا منها مشروع إنشاء لوحة كهرباء فارس بنسبة 65 % وذلك من أجل دعم منظومة الكهرباء وسد الإحتياجات الجماهيرية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة المنتجة من محطة الطاقة الشمسية بالقرية.

ومشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء وذلك للربط مع محطات الطاقة الشمسية لسد إحتياجات قرية فارس من هذه الطاقة النظيفة بنسبة 100% ، وقرية فارس تضم عدد من المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقات مختلفة تشمل "26 و200 و500 ميجا وات".

في نفس السياق تتوالي مشروعات تطوير الكهرباء بمختلف قري ونجوع كوم امبو ومنها مشروعات تحسين وتطوير خدمات الكهرباء في قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو والتى يبلغ عدد سكانها 35,5 ألف نسمة موزعين على 5 توابع وقرى فرعية ونجوع ، وتشمل إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بنسبة تنفيذ 70 % بالتزامن مع استكمال الموقف التنفيذى لحزمة المشروعات التنموية والخدمية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي قرية جعفر الصادق بكوم أمبو تم وصول عدد من المحولات الكهربائية الجديدة لتعزيز شبكة الكهرباء بالقرية

وفي مركز نصر النوبة، ومن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروعات تحسين وتطوير خدمات الكهرباء بمركز نصر النوبة، حيث تم البدء في إنارة طريق نصر النوبة بلانه بنطاق مجلس قروى ابوسمبل.

فقد تم البدء في تركيب محول إنارة، بين قرية قسطل وادندان لغناره الطريق، وكذلك أعمال تركيب حليات أعمدة الايكوستيل، لتغيرها لهوائي وكذلك معاينة ،وتحديد أماكن الأعمدة الغير صالحة وزراعة أعمدة جديدة، وتركيب كشافات ليد فائقة الإضاءة لتحسين مستوى الخدمات وحفاظا على سلامة المواطنين حيث تتم الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع.

وفى نطاق الوحدة المحلية لقروي أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان يتوالي العمل في مواقع مد وتدعيم كابلات الكهرباء المغذية للمحولات الجديده وكذلك أعمال إحلال وتجديد اعمده الكهرباء بقرية قسطل.

وتستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة لنهو المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى حياة كريمة "، داخل قريتى أبو سمبل وقورته 2 التابعين لمركز نصر النوبة والتى يستفاد منها أكثر من 30 ألف نسمة موزعين على 16 تابع، والأعمال بمحطه كهرباء مغذى توشكى بمركز نصر النوبة، ضمن مشروعات تطوير شبكات الكهرباء بـخمس قرى فى نطاق الوحدة المحلية لقروى ابوسمبل، ضمن مبادرة حياة كريمة والمحطة الجديدة ستقوم بتغذية شبكات ومحولات قرى (توماس وعافية و قسطل و توشكى غرب و توشكى شرق و ابوسمبل ) ضمن خطة التطوير التى تشمل شبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادرة لتحسين الخدمة، ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسبة، ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية.

وفي مركز إدفو شمال محافظة أسوان، تشهد قري ونجوع مركز ادفو أعمال مشروعات تطوير شبكات الكهرباء، ضمن مبادرة حياة كريمة وإحلال وتجديد الشبكات وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات الكهرباء بقدرات عالية وزراعة أعمدة كهربائية بمشتملاتها المختلفة .

ومن القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى " على مستوى مدن ومراكز المحافظة، قرية وادى الرديسية التابعة لمركز إدفو والتى تخدم 16 ألف نسمة داخل 17 تابع ، حيث يجري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية من محولات وأعمدة بنسبة تنفيذ 65. %

والجدير بالذكر بأن مشروعات حياة كريمة حققت معدلات إنجاز كبيرة فى مرحلتها الأولى داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليار جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .



مشروعات الكهرباء بأسوان (1)



مشروعات الكهرباء بأسوان (1)



مشروعات الكهرباء بأسوان (2)



مشروعات الكهرباء بأسوان (3)