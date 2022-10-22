حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية والمخابز بنطاق منيا القمح فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجهت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسه المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع وبالإشتراك مع إدارة تموين منيا القمح برئاسة علي عبد المحسن مدير الإدارة بشن حملة تموينية بدائرة مركز منيا القمح والقرى التابعة له وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات جاءت على النحو التالي:-

تحرير محضر رقم ( 29567 ) جنح منيا القمح ضد المواطن/ م .ح .م صاحب محل بقالة بقرية سنهوت لعدم تقديم فواتير ملح طعام المضبوط بالمحل وتم التحفظ على 1250كجم ملح طعام.

تحرير محضر رقم ( 29568 ) جنح منيا القمح ضد المواطن/ ح .ش .ع صاحب محل بقالة بقرية الصنافين لعدم تقديم فواتير وتم التحفظ على 10 شكائر علف دواجن بإجمالى وزن 250 كجم علف.

تحرير محضر رقم ( 29569 ) جنح منيا القمح ضد المدعو/ ل .م .أ صاحب محل بقالة بقرية الصنافين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل.

تحرير محضر رقم ( 29570 ) جنح منيا القمح ضد / أ .س .م تاجر تموينى بمنيا القمح لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

تحرير محضر رقم ( 29571 ) جنح منيا القمح ضد/ ر .م .ع تاجرة تموينية بعزبة مرعى لعدم ممارسة النشاط المنوط بها وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

وتم تحرير عدة تقارير مخالفة حيال المخابز التالية: مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ أ .ف .ع لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف بقرية ميت يزيد.

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م .ح .أ لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ببندر منيا القمح.

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ع .م .ح لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ببندر منيا القمح.

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م .ع .ع . لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ببندر منيا القمح.

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م . ا. م لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ببندر منيا القمح .

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ح . ح .م لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ببندر منيا القمح

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ج .أ .أ لعدم نظافة المعجن و أدواته بقرية ميت يزيد.



جانب من المضبوطات