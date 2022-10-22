توريد 41046 طن أرز شعير لشون محافظة البحيرة منذ بدء موسم الحصاد

البحيرة - فريق محافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول الأرز الشعير مع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

وأضافت أنه تجري أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وأن إجمالى ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 41046 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدانا.

وناشدت نائب محافظة البحيرة مزارعي المحافظة بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

يذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - المحمودية - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين احتياطية لإستخدامها في حالة الذروة .

كما تم الإعلان عن أسعار استلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الاستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الالتزام بتوريد طن عن كل فدان.