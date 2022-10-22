"تموين الإسكندرية" تضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم داخل أحد المخابز السياحية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة و على أعمال المخابز السياحية والأفرنجية.