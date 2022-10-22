"تموين الإسكندرية" تضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم داخل أحد المخابز السياحية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة و على أعمال المخابز السياحية والأفرنجية.
وقامت إدارة تموين المنتزة اليوم برئاسة أمال عبد الحميد مديرة الإدارة و اشراف رضا حسن رئيس الرقابة و فريق العمل التابع له بشن حملات تموينية على المخابز السياحية و الأفرنجية و التى أسفرت عن ضبط 4 شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 200 كجم بأحد المخابز السياحية بنطاق إدارة المنتزة ،و قد تم تحريز الكمية المضبوطة ،و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة
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