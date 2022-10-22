اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تفاصيل ضبط شخصين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالشروق

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:00 ص
تفاصيل ضبط شخصين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالشروق حملة أمنية - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف شخصان بارتكاب "3" وقائع سرقة بأسلوب كسر زجاج السيارات وسرقتها من الداخل، أمام إحدى الجامعات بمدينة الشروق بالقاهرة، وتم بإرشادهما ضبط (جهاز "لاب توب" المستولى عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما)، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.
 
بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى وقائع السرقة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة أحدهما (والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع ).
 

زجاج سياره

الداخليه

سرقه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة