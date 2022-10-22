تفاصيل ضبط شخصين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالشروق

كتب - أحمد عبد الهادي

اعترف شخصان بارتكاب "3" وقائع سرقة بأسلوب كسر زجاج السيارات وسرقتها من الداخل، أمام إحدى الجامعات بمدينة الشروق بالقاهرة، وتم بإرشادهما ضبط (جهاز "لاب توب" المستولى عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما)، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى وقائع السرقة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة أحدهما (والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع ).