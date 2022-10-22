تفاصيل التحقيقات حول ضبط سيدة أجبرت طفلتها على التسول معها فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة قيام سيدة بإجبار نجلاها على أعمال التسول، أن الأم قامت بتعذيب طفلتها لإجبارها على تنفيذ أوامرها بالعمل، حيث قامت بحرقها وكيها بالنار، بقصد استعطاف المواطنين لجمع المبالغ المالية منهم بأى شكل واى طريقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تقوم بممارسة أعمال التسول منذ الصغر، وأنها بعد أن تزوجت أرادت أن تستغل طفلتها لتساعدها فى التسول، الا أن الطفلة المجنى عليها رفضت وكانت تريد أن تذهب الى المدرسة للالتحاق بالتعليم، الا أن الأم المتهمة أجبرتها على التسول، وقامت بكيها بالنار لتجبرها على التسول معها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من كشف غموض ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن العثور على طفلة تقوم باستجداء المارة وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدى والدتها عليها.

وبالفحص تم تحديد الطفلة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم وبسؤال والدتها أفادت بأن الإصابات ناتجة عن حادث قديم لسابقة قيام نجلتها بترك المنزل بصفة مستمرة.

وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدتها بإحداث إصابتها باستخدام سكين ساخن لفقدها مبلغ مالي أثناء قيامها باستجداء المارة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى باشرت التحقيقات.