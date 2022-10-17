البورصة تغرم 8 شركات 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، توقيع التزام مالي على 8 شركات بقيمة 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا، لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات التي سيتم تغريمها كلًا من المصرية لنظم التعليم الحديثة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لحليج الأقطان.