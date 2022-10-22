اليوم السابع
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تراس تصدم الشركات الصغيرة فى بريطانيا

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:01 ص
تراس تصدم الشركات الصغيرة فى بريطانيا رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس
وكالات

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كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية قررت تعليق خطة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس لمساعدة الشركات الصغيرة، عقب إعلان تراس استقالتها.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الجمعة إلى أن برنامج "المساعدة من أجل النمو" الذي أطلقه وزير الخزانة الأسبق ريشي سوناك في العام الماضي أتاح لنحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحصول على تدريبات إدارية وبرامج كمبيوتر لمساعدتها في أداء أعمالها.

وقررت حكومة تراس إلغاء البرنامج، لكن رئيسة الوزراء أبلغت الإدارات المعنية بتعليق قرار الإلغاء حتى يتم اختيار رئيس وزراء جديد بحسب المصدرين.

وأكد ناطق باسم الحكومة البريطانية استمرار برنامج المساعدة من أجل النمو في الوقت الراهن.

وقالت "بلومبيرغ" إن قرار الإلغاء يكشف حجم الفوضى التي تعيشها الحكومة البريطانية بسبب الأزمة في حزب المحافظين الحاكم.

وأشارت إلى أنه عندما أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، استقالته في وقت سابق من العام الجاري، قرر وقف تطبيق أي سياسات كبرى جديدة في ظل حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها انتظارا لاختيار رئيس جديد للحكومة.

ومن الخطط التي تم تجميدها برامج مساعدة الأسر والشركات البريطانية على مواجهة الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة.


ليز تراس

بريطانيا

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اقتصاد بريطانيا

المملكة المتحدة



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