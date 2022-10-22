تجارة القاهرة: بناء هوية علامة تجارية مشروع قومى يساعد على جذب الاستثمارات

كتب ـ محمد صبحى

قال الدكتورة أميرة مهران وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة للدراسات العليا، إن مؤتمر إعادة بناء العلامة التجارية للدولة المصرية، يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والتسويق خارج مصر ورفع رانك الدولة فى جميع التصنيفات والمؤشرات الدولية .

وأضافت الدكتورة أميرة فؤاد خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة تحت عنوان إعادة بناء العلامة التجارية المصرية والخطوات المقترحة وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول، حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs)، أن المؤتمر يتضمن محور خاص بالحكومة وثقة المنظمات الحكومية وكيفية أداءها وبعد متعلق بالبحث العلمى والتكنولوجي وأيضا بعد خاص بالسوشيال والإعلام وتمس جميع جوانب الدولة ليس فقط ترويج وتسويق وانما تمتم لكافة القطاعات والأنشطة.

وتابعت وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن بناء علامة تجارية يستغرق فترات زمنية طويلة ويتطلب دعما سياسيا، لأن الخطوات المنهجية لعوامل الناجح التى يجب توافرها لضمان وجود علامة تجارية قوية ويجب مشاركة المجتمع لضمان نجاح الموضوع وضرورة شن حملة ترويجية عن كل المنافع التى تعود على هذا المشروع القومى ونحتاج أيضا تحديد مجموعة من القيادة بها تمثيل مهنى وثقافى وسياسى لتحديد المنافع وتقدمها للجمهور لإقناعهم بالفكرة وبعض الخطوات يجب قياس الصورة الذهنية للجمهور، ويجب الاتفاق على هوية وطنية محددة من البداية.