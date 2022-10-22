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تجارة القاهرة: 5 آلاف التماس على نتيجة معادلة الدبلومات وبدء تصحيح التظلمات

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:00 ص
تجارة القاهرة: 5 آلاف التماس على نتيجة معادلة الدبلومات وبدء تصحيح التظلمات الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن الكلية انتهت من قبول التماسات وتظلمات الطلاب على نتيجة امتحانات المعادلة بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف طالب تقدموا بالتماسات.
 
وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكلية ستبدأ فى إعادة تصحيح نماذج الإجابة مرة أخرى، بشكل كامل وفى حالة وجود أى درجات للطالب لم يتم احتسابها تضاف له فورا.
 
وتابع عميد كلية التجارة، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الالتماسات الأسبوع المقبل إلكترونيا وإتاحتها للطلاب بشكل مباشر حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكلية حال نجاحهم بعد فحص التظلمات .
 
 

التعليم العالى

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