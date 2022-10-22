تاجر الكيف سقط قبل ترويج بضاعته بين عملائه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

عقب رصد تحركات المتهم، ومتابعته في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.