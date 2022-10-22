بروتوكول تعاون بين نادى روتارى ومركز تطوير التعليم الجامعى بعين شمس

كتب ـ محمود طه حسين

وقع نادي روتاري يوتوبيا برئاسة أسامة إبراهيم بروتوكول تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس

وصرح الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس النادى، أنه انطلاقا من الدور الريادي والمجتمعي لمؤسسة الروتاري الدولية في مصر بصفة عامة ونادي روتاري يوتوبيا بصفة خاصة، حيث إن النادي يساهم في مشروعات تنموية للمجتمع المصري في مجالات الصحة العامة والوقاية من الأمراض والأمومة والطفولة والتعليم ومحو الأمية والبيئة والتثقيف والتدريب والمياه النظيفة والصرف الصحي، ويقوم النادي بالعديد من الشراكات مع المؤسسات المصرية والدولية العريقة مثل جامعة عين شمس بما تمثله من قيمة كبيرة في مجال العلم والمعرفة.

وأضافت دكتورة رانيا لاشين المستشار الإعلامي لنادي روتاري يوتوبيا، أنه في إطار الدور المحوري الذي يؤديه مركز التطوير الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس تلك الجامعة العريقة والتي لعبت دورًا هامًا في الحياة العلمية والتعليمية في المجتمع المصري على مدار تاريخها الطويل فقد نص البروتوكول على التعاون المشترك في مجالات أعمال خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشاركة المجتمعية، بهدف دعم الطلاب والبيئة المعاونة والباحثين وغير ذلك من البرامج المشتركة بما يتحقق معه تعظيم المشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس: إنه من دواعي سرورنا عقد هذا التعاون المثمر الذي يصب في مصلحة الطلاب وكافة العاملين بالكلية لتنامي أوجه الترابط بين الفئات المجتمعية والعمل علي دعم أواصر الثقة.

فيما قال الدكتور أسامة جبريل أستاذ المناهج بالكلية ورئيس مركز التعليم الجامعي بالجامعة، إنهم بصدد فتح آفاق جديدة بهذه الشراكة المجتمعية لتنمية عقول ووجدان طلابنا، شباب المستقبل لتخريج طلاب يواكبوا المستحدثات التكنولوجية الحديثة والمتطورة التي تقود الدولة لأعلي درجات الممارسات الاجتماعية السامية.



