مذكرة تفاهم بين كلية الإعلام جامعة عين شمس وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان

كتب محمود راغب

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والشيخ أحمد بن ناصر النعيمى رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعية، مذكرة تفاهم بين كل من كلية الإعلام وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان.

جاء ذلك بحضور د. محمد صافي عميد كلية الحقوق، ود. هبة شاهين المشرف على انشاء كلية الإعلام ود. ياسر فؤاد عميد كلية البريمي، ود. دينا فاروق أبو زيد الأستاذ بكلية الإعلام ومدير المركز الإعلامي للجامعة.

وأعرب الشيخ أحمد بن ناصر النعيمى رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعية عن سعادته البالغة واعتزازه وفخره بالتعاون مع جامعة عين شمس وأن تلك المذكرة هى استمرار وتتويج للنجاحات المستمرة والعلاقة المتميزة التى امتدت لأكثر من عشرة أعوام واختتم حديثه بالتعبير عن تقديره للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وضم وفد كلية البريمى كلا من الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية، أ.د. ياسر فؤاد عميد الكلية، د. عمر الصوافي مساعد العميد للشؤن الأكاديمية و البحث العلمي سلطان الكندي مدير دائرة الشؤن المالية، وناصر بن أحمد النعيمي مدير تطوير الأعمال بمكتب رئيس مجلس الإدارة.