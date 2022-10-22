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بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:48 ص
بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس.. صور بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل
أبوسمبل – عبد الله صلاح

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شهد معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، توافد المئات من السائحين الأجانب الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل، بجانب دخول عدد كبير من الزائرين المصريين.
 
وشهد محيط المعبد تكثيف أمنى للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من خلال وضع بوابة إلكترونية لتفتيش الزائرين أثناء الدخول وكذلك أجهزة X Ray وكلاب بوليسية، بجانب تمركز سيارات الحماية المدنية والشرطة بمحيط المعبد، مع تشديد الرقابة الأمنية من الناحية المائية لمسطح بحيرة ناصر بواجهة المعبد.
 
فى السياق، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، أنه تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة بمعبدى أبوسمبل، بالإضافة إلى تجهيز البوابات الإلكترونية للدخول ومتابعة منظومة الإضاءة.
 
وتتجه أنظار العالم صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.
 
بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (1)
بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (1)

بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (2)
بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (2)

بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (3)
بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (3)

بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (4)
بدء توافد السائحين على معبد أبوسمبل (4)
 
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توافد السائحين على معبد أبوسمبل 
 

تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

سبب تعامد الشمس على وجه رمسيس

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

قدس الأقداس

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تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

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