بدء تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة عبد القادر الخولى بالوراق.. صور

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عبد القادر الخولي بحي الوراق، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور المرورية.

وشهد التطوير، رفع كفاءة منطقة عبد القادر الخولي وتركيب بلاط الإنترلوك، وذلك ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023.

وفي ذات السياق، يواصل حي الوراق أعمال تطوير عدد من الشوارع، حيث تم رفع كفاءة شارع المسابك، وتمهيد واستعدال المناسيب لشارع خط الغاز تمهيدا لرصفه، والبدء بتبليط الشوارع المتفرعة منه المؤدية لشارع الغاز، بالإضافة إلى قشط طبقة الأسفلت المتهالكة بمنطقة الإسكان ومتفرعاته.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن والمديريات في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.