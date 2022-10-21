اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:18 م
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محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور عمرو بن العاص

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:17 م
محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور عمرو بن العاص جانب من الجولة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مراحل العمل بمشروع محور عمرو بن العاص المار بأحياء الطالبية والهرم، وتوسعات الطريق الدائري؛ لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات.
 
وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء المعنية بالتعاون والتنسيق الدورى مع الشركات المنفذة لإزالة أى معوقات؛ لضمان سريان العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد له. 
 
واطلع المحافظ، على موقف أعمال الغلق الكلى لشارع الأهرام فى المنطقة الواقعة بين شوارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى شارع سهل حمزة، والتى بدأت من اليوم الجمعة وتستمر حتى انتهاء أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق العريش، ضمن الخط الرابع للمشروع.
 
وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بأحياء الدقى والعجوزة والطالبية والعمرانية والهرم وجنوب، مشددا على ضرورة تواصل المجهودات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام من قبل المنشات التجارية والمحال.
 
رافق المحافظ، خلال جولته، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.

محور عمرو بن العاص

شارع الهرم

غلق شارع الهرم

محاور مرورية

الطالبية

الهرم

الجيزة



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