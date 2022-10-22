اليوم السابع
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انعقاد الأسبوع العربى للاستدامة والبيئة الإثنين المقبل

السبت، 22 أكتوبر 2022 01:00 ص
انعقاد الأسبوع العربى للاستدامة والبيئة الإثنين المقبل التغيرات المناخية
كتبت ــ منال العيسوى

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قبل أسبوع من قمة المناخ التى ستنعقد فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ، تبدأ فعاليات الانعقاد للأسبوع الافتراضى الخاص بالاستدامة والبيئة خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الحالى، الذى ينظمه المركز البيئى للمدن العربية ومجلس أعمال الطاقة النظيفة (CEBC)، من أجل تحقيق الأهداف ومواكبة الأجندات الوطنية والعالمية فى الاستدامة والبيئة، للوصول إلى أفضل الممارسات العربية والدولية المتطورة فى مجال الاستدامة والبيئة.
 
وتم إطلاق منصة لدعم الحوار ودعم رؤساء المدن العربية ومخططى المدن والمهنيين والمتخصصين للتداول والحوار حول العديد من التحديات، بالإضافة إلى الآفاق القادمة من خلال تبادل المعرفة وتبادل المعلومات مع الخبراء والشركات العالمية المشاركة، للتعرف على أحدث التقنيات المطبقة فى المدن والبلديات العربية والعالمية، وتوفير فرص للتعاون والشراكة بين الجهات المشاركة والجهات المهتمة.
 

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