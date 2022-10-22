اليوم.. انطلاق الدراسة فى مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم بالأوقاف

كتب ــ على عبد الرحمن

تنطلق اليوم السبت، أول أيام الدراسة في مراكز إعداد محفظى القرآن، التابعة لوزارة الأوقاف، وهى المراكز التي قرر وزير الأوقاف، أن تمنح شهادة إتمام الدراسة لكل خريج والاستفادة بالمتميزين منهم في مجال التحفيظ وقراءة السورة وعضوية المقارئ والاستفادة بالمتميزات من الخريجات في مجال التحفيظ وعضوية مقارئ السيدات.

وأطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة قرآنية كبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده.

ومن المقرر أن يعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن موعد انطلاق المسابقة من خلال ترشيح عمداء المراكز لأفضل الدارسين والدارسات بها لتمثيل مركزهم في المسابقة .

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت الماضى، بعمداء مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني، والدكتور هانى السباعى مدير عام شئون القرآن، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم.

وأطلع وزير الأوقاف العمداء على مجمل النشاط العلمى والدعوى والثقافى لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى جهود الوزارة فى العناية بالنشء بدءًا من البرنامج الصيفى للطفل والذى تم تطويره إلى البرنامج التثقيفى للطفل خلال فترة الدراسة ويعقد يوم الخميس من كل أسبوع، كما أشار إلى تكثيف الوزارة لعدد من الأنشطة الدعوية بهدف توفير سبل متعددة للتعلم للراغبين فى التزود بالعلوم الشرعية واللغوية، منها: الدروس المنهجية، ومجالس الإقراء بالمساجد الكبرى، والتى تجمع بين التعليم والتثقيف العام، ومن خلالها يمكن الحصول على إجازات معتمدة لراغبى طلب العلم، وكذلك إطلاق المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكذلك مجالس الإفتاء، وفيما يخص المقارئ القرآنية فقد أقامت الوزارة العديد من المقارئ كمقرأة الجمهور، ومقرأة الأئمة والواعظات وأعضاء المقارئ، هذا بالإضافة إلى مقرأة كبار القراء بالروايات المختلفة والقراءات العشر، مؤكدًا أن كل هذه الجهود المبذولة تأتى خدمة لكتاب الله (عز وجل).