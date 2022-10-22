المجر تُصدق على دعم عضوية السويد وفنلندا بحلف "الناتو" في منتصف ديسمبر المقبل

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أعلن كبير موظفي رئاسة الوزراء المجرية جيرجلي جولياس، اليوم السبت، أن حكومة المجر تدعم عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتقدمت بالفعل بوثائق التصديق على قرارها إلى برلمان البلاد.

وأشار جولياس - في تصريحات صحفية نقلتها مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية في بروكسل - إلى أن قرار المجر لدعم توسيع صفوف حلف الناتو ليشمل الدولتين الشماليتين (السويد وفنلندا)، سيتم التصديق عليه في البرلمان المجري بحلول منتصف ديسمبر المقبل على أبعد تقدير.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان انضمام فنلندا والسويد من شأنه تعزيز صفوف الناتو بالفعل، قال جولياس إنه يأمل ذلك، مضيفا أنه من الممكن مناقشة ما إذا كان التوسع في مصلحة الأمن القومي للمجر، لكن هذا أمر ليس له صلة بالوضع الحالي.

يذكر أن المجر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في حلف الناتو اللتان لم توافقا رسميا بعد على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، قد قالت في تصريح يوم الخميس الماضي، إنها لا تتوقع أن تحول المجر وتركيا دون توسع الناتو بانضمام فنلندا والسويد، لكنها حذرت من مخاطر تأخير عملية الانضمام.