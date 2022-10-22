السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بضرب شخص وإحداث عاهة مستديمة له بسوهاج

سوهاج ــ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ع" و"م.ع.ا" و"ا.م" بالسجن 5 سنوات بعد اتهامهم بضرب المجنى عليه "م.ع" وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجني عليه بأنه توجه إلى منزل عمه لفض مشاجرة بين عمه والمتهمين فقام المتهمون بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم مما أحدث عاهة مستديمة له. وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.