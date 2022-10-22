ونقلت قناة (الفضائية) اليمنية عن مصدر عملياتي في محور يافع - لم تسمه - القول إنّ الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط الطائرة اليوم أثناء قيامها بالتجسس والقيام بأعمال عدائية في أجواء مديرية الحد بيافع الحدودية.

وشهدت جبهة الحد بيافع، مواجهات عنيفة طيلة الأيام الماضية بين الجيش اليمني من جهة ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى؛ أدت لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات.