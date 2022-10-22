اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 03:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يطرد رتلا أمريكيا من محيط تل تمر بريف الحسكة

السبت، 22 أكتوبر 2022 03:00 ص
الجيش السورى يطرد رتلا أمريكيا من محيط تل تمر بريف الحسكة قوات الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترض حاجز للجيش السورى رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة الشمالي شرقي سوريا، حاول المرور عبر منطقة الحاجز.

وأفادت وسائل إعلامية إن الجيش السوري طرد رتلا لوحدة أمريكية في قريتي تل اللبن وأم الخير التابعتين لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأضاف المراسل إن الرتل ضم خمس مدرعات عسكرية حاولت المرور من المنطقة.

وكان عناصر الجيش السوري اعترضوا في الثالث عشر من سبتمبر 2022 رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة، ومنعوه من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي.


الجيش السورى

سوريا

اخبار سوريا

ريف الحسكه

القامشلى



الموضوعات المتعلقة

سوريا: العثور على مقبرة جماعية لأشخاص أعدمهم تنظيم "داعش" في تدمر

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:31 م

سوريا: ظاهرة الإرهاب الدولي تتطلب تعزيز التعاون وفق صيغ أكثر فعالية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:00 م

عودة 38 طفلا روسيا إلى بلادهم من مناطق تخضع لسيطرة مسلحين فى سوريا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:51 ص

الجيش العراقى: مصرع 150 قيادى بتنظيم داعش خلال 2022 والحدود مع سوريا مؤمنة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:00 ص

الرئيس العراقى يؤكد رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات مع سوريا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة