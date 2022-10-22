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الجيزة تواصل أعمال تطوير ورصف طريق عمرو بن العاص بالبدرشين.. صور

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:43 ص
الجيزة تواصل أعمال تطوير ورصف طريق عمرو بن العاص بالبدرشين.. صور تطوير ورصف طريق عمرو بن العاص بالبدرشين
كتبت - مرام محمد

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تنفذ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية بالمراكز والمدن، شملت أعمال رصف وتوسعات للطرق وتركيب أعمدة إنارة وتطوير للجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالى الجارى. 
 
وفي هذا الإطار، واصل مركز البدرشين أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق عمرو بن العاص، إلى جانب أعمال تطوير عدد من الشوارع الأخرى بالمدينة، حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات بالقطاع الثاني بشارع عباس عناني للبدء في أعمال التطوير، وتنفيذ أعمال توسعة طريق المنطقة الأثرية بسقارة تمهيدا لتطويره.
 
وبرزت مشروعات الطرق والكبارى بصورة كبيرة في محافظة الجيزة، حيث شهدت المحافظة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، حيث تم تطوير شوارع النيل والبحر الأعظم ومراد، ورفع كفاءة ورصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري، بالإضافة إلى رصف شوارع الزهراء ومصرف الكونيسة وستوديو الأهرام والهندي ومحمود عامر بحى العمرانية.
 
كما شملت أعمال التطوير، رصف شوارع أحمد نسيم وشارع مراد ومتفرعاته بحى جنوب، ورصف وتطوير طريق اللبيني بنطاق حى الهرم وكرداسة بطول 5,3 كم وعرض 36م، وذلك بدءًا من شارع الكوثر شمالا، وحتى الطريق الدائري جنوبا، وتطوير الجزيرة الوسطي وتوحيد أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، ورصف وتطوير طريق المتحف السياحى بميت رهينة بالبدرشين وطريق سقارة السياحى، إلى جانب تطوير شوارع عمرو بن العاص والنيل السعيد وتجميل مثلث سقارة السياحى، وشوارع الاسطبل بمركز أوسيم بطول 2 كم وعرض 11 مترا وشارع الجمهورية بمدينة الحوامدية.
 
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