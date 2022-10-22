اليوم السابع
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الإمارات تدين استهداف الحوثيين ميناء الضبة النفطى فى اليمن بطائرتين مفخختين

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:36 م
الإمارات تدين استهداف الحوثيين ميناء الضبة النفطى فى اليمن بطائرتين مفخختين وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد آل نهيان
كتب محمد جمال

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أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية ميناء الضبة النفطي في حضرموت بجنوب شرق اليمن من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
 
وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية وإمدادات ومسارات الطاقة العالمية.
 
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

الإمارات

اليمن

الحوثيين

أخبار اليمن

الضبة



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