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إصابة 6 عمال إثر انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوى

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:14 ص
إصابة 6 عمال إثر انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوى حادث- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال، على طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوى، بالقرب من معسكر مبارك، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان مدعومين بسيارات الإسعاف.
 
 وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 6  أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث. 
 
وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لاقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.
 
 
 

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