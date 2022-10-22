إصابة 5 بحالات تسمم متنوعة بينهم طفلان في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بحالات تسمم متنوعة، بينهم طفلين، وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى الفحوصات والإسعافات المطلوبة، وجار متابعة حالتهم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوصول 5 أشخاص بينهم طفلان مصابين بحالات تسمم متفرقة فى مركزى كفر الشيخ وسيدى سالم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، دعاء صبحى محمد 18 سنة، وسنية عبدالله موسى، 60 سنة، والطفل، محمد صبحى محمد، 12 سنة بحالات تسمم، لتناولهم وجبة طعام فاسد، فى منزلهم بقرية أمية مركز كفرالشيخ، كما أصيبت، أية فكيه منصور، 24 سنة، بتسمم لتناولها سم فئران على سبيل الخطأ، بقرية المرابعين، بينما أصيب الطفل، مصطفى شعبان، 9 سنوات، بتسمم لتناول زيت خروع، فى مدينة سيدى سالم، تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.