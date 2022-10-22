اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:07 ص
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق كفر محفوظ بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى سوزوكي بطريق كفر محفوظ طامية، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 وتم نقل المصابين لمستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة