إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى سوزوكي بطريق كفر محفوظ طامية، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 وتم نقل المصابين لمستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.