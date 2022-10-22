إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى اتجاه محافظة أسيوط، دائرة مركز جهينة، إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة أوبوعمره . ح . ف 50 سنه بإشتباه كسر بالترقوة اليسري وسحجات و كدمات بالجسم، ودعاء . ع . م 30 سنه بإشتباه كسر بقاع الجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ، وزينب . أ . 60 سنة بسحجات وكدمات بالجسم ، ومحمد . ا . 13 سنة بسحجات و كدمات بالجسم، وجميعهم من أسرة واحدة تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.