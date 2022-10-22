إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة في قرية دفرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 4 مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وغيرها من الإصابات المتنوعة، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت فيما بينهم بقرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك بسبب خلافات بينهم تتجدد بين الحين والآخر، بسبب حد فاصل بأرض زراعية يمتلكها الطرفان.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر مساعد، وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ، باشتباك 4 أشخاص مقيمين بقرية دفرية ومسير، فيما بينهم، وإصابتهم الخمسة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وغيرها من الإصابات المتنوعة، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت فيما بينهم بقرية دفرية التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص تبادل المتهمون الاتهامات فيما بينهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الخلافات، ونقل بعضهم إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات لبعضهم بإصابة كل طرف من الآخر، بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي بالمستشفي، ليحرر بذلك المحضر رقم 14135 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجري العرض علي جهات التحقيق.

ونتج عن المشاجرة إصابة كل من "ع. د. ع " 42 عاما، مقيم بمسير مركز كفر الشيخ، بإصابة بالكتف، و" ش. ر. ا " 40 عاما، بجروح بالرأس، وأصيب " ع. ر. ا " 35 عاما، بجروح بالرأس، وأصيبت ” ب. د. ع " بجرح باليد اليمنى، حيث جرى عمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة لهم.