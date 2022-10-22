إصابة شخص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز الشرطة، تتضمن إصطدام عربة كاور بالسيارة رقم 1529 ن ب ص ملاكي، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك تعطل الطريق لمدة ربع ساعة في إتجاه شمال، وإصابة "سمير صادق" 62 عاما فلاح، مقيم بقرية البرجاية، وتم نقله للمستشفي العام مصابا بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج.

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي إلي وقوع الحادث بسبب رعونة سائق العربة الكارو ومحاولة التخطي الخاطي، حيث تم التحفظ علي السيارة الملاكى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق السريع.