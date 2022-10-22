أوكرانيا: روسيا تستهدف منشآت طاقة في منطقة "كيروفوهراد" في وسط البلاد

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بالجيش الأوكراني في منطقة "كيروفوهراد" بوسط البلاد أندري رايكوفيتش، صباح اليوم السبت، أن منشآت رئيسية للطاقة في المنطقة تعرضت للقصف بالصواريخ الروسية خلال الساعات الأخيرة.

وذكر رايكوفيتش في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية) أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على منشآت الطاقة الحيوية في المنطقة ببلدتي كروبيفنيتسكيي ومنطقة هولوفانيفسك.

وبحسب رايكوفيتش، انقطعت خدمات الطاقة في بعض المناطق.. داعيًا الشركات والسكان المحليين إلى إظهار التفهم وتقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية المحلية في مدينة "لوتسك" الواقعة بشمال غرب البلاد أن القوات الروسية قصفت بالصواريخ قبل ساعات منشأة كهربائية رئيسية، ما أدى إلى فقدان بعض المناطق للتيار الكهربائي.

ودعت السلطات (حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الرسمية) السكان المحليين إلى تخزين المياه، وأكدت أن عمال الانقاذ يعملون الآن من أجل استعادة الخدمات الحيوية.

وأضافت السلطات أن القصف أسفر عن إصابة مدني بجروح وتضرر منزل منفصل من جراء موجة الانفجار.