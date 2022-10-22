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أنظار العالم تتجه صوب مدينة أبوسمبل صباح اليوم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:00 ص
أنظار العالم تتجه صوب مدينة أبوسمبل صباح اليوم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس منصة قدس الأقداس
أسوان - عبد الله صلاح

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تتجه أنظار العالم صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل في ظاهرة فريدة تتكرر مرتين في العام 22 أكتوبر و22 فبراير، والتى استعدت لها وزارة الآثار ومحافظة أسوان لهذا الحدث العالمى.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، ومدير عام آثار أسوان والنوبة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة بدأت أعمال التجهيز والتحضير لظاهرة تعامد الشمس المقرر الاحتفال بها مع شروق شمس يوم 22 أكتوبر، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، بأن توقيت بدء الظاهرة يبدأ فى تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباحاً مع شروق شمس يوم 22 أكتوبر وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط.

يشار إلى أن أنظار العالم تتجه صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.

 


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