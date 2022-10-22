أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية جاءت اليوم كالتالى:
- الطماطم بسعر 7 جنيهات.
- البطاطس بـ 11.25 جنيه.
- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 10 جنيهات
- الجزر بـ 10جنيهات.
- الخيار 10جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 9.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 9.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 23 جنيه.
- الليمون بـ 11 جنيها.
- بامية 25 جنيها.
- فاصوليا 24 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
-رمان 12 جنيها.
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