اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:24 م
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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الخضراوات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، جاءت اليوم كالتالى:
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات.
 
‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10  جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- جوافة 15 جنيها.
 
-رمان 12 جنيها.
 
- البامية 25 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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