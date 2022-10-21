7 لجان بالأقصر ضمن الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تواصل فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حيث تقوم مديرية الطب البيطرى بتنفيذ أعمال التحصين للأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم خلال الحملات تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل بلجان التحصين، وكذلك توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتعريف المواطنين بالمرض من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، أنه على مدار اليومين الماضيين تشكلت عدة لجان طبية بيطرية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وهى كالتالى:- (لجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة بندر أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس اللجنة ورئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، وعضوية الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة اصفون البيطرية، برئاسة الدكتورة أسماء محمد ابراهيم الطبيبة بوحدة اصفون البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية، برئاسة الدكتورة أفكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، وعضوية الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى لإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور هيثم محمد السيد الطبيب بوحدة الرزيقات البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة بندر إسنا البيطرية برئاسة الدكتور دندراوى منصور الطبيب بإدارة إسنا البيطرية).

كما تشكلت لجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، برئاسة الدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة العضايمة البيطرية، برئاسة الدكتور حسين بكر الطبيب بوحدة العضايمة البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية، برئاسة الدكتورة أفكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، وعضوية الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتورة الشيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتوعية بخطورة المرض وما يسببه من خسائر إقتصادية، وتم تعريف المواطنين بمرض طاعون المجترات الصغيرة من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة من الأغنام والماعز.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، لذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بالمواطنين بأهمية وضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات من الأغنام والماعز لتحصينها، حرصًا على صحة وسلامة وحماية الأغنام والماعز من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظًا على الثروة الحيوانية وتحقيقًا للتنمية المستدامة بها، وحفاظًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالأقصر



تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة



تشكيل 7 لجان فى مدن الأقصر لتحصين الأغنام والماعز بالأقصر



توعية أصحاب المعاز والأغنام ضمن الحملة بالأقصر



جانب من تحصين الماعز والأغنام خلال حملات الأقصر



