6 علامات تدل على النوم الجيد.. منها الاستيقاظ نشيطًا

كتبت فاطمة خليل

الحصول على قسط جيد من النوم يساعد في الحفاظ على صحتك وانتعاشك طوال اليوم، وفى هذا التقرير نتعرف على 6 صفات للنوم الجيد وثلاث نصائح مفيدة يمكن أن تساعدك على تحقيقه، بحسب موقع "health".

وتظهر الأبحاث أن النوم يساعد على تجديد الذهن، كما أن الناس يميلون إلى اتخاذ قرارات أفضل عندما يحصلون على راحة جيدة، وفوائد النوم عديدة منها تقوية قلبك وتعزيز مناعتك. 6 علامات تدل على النوم الجيد نومنا يحدد نوعية يومنا، والنوم هو الذي يتم فيه إعادة شحن طاقتنا لليوم التالي، وعندما يتعلق الأمر بالكمية مقابل نوعية النوم، فابحث دائمًا عن نوعية النوم.. إليك ما يمكن أن يحدد ما إذا كنت قد نمت جيدًا أم لا: 1. تنام في غضون 5 دقائق من الذهاب إلى سريرك بشكل عام، ينام الناس في غضون 5 إلى 15 دقيقة، إذا وجدت نفسك باستمرار تحدق في السقف لجزء أكثر من ساعة ، فقد يكون ذلك علامة على الأرق.



وعلى الجانب الآخر ، قد يكون للنوم في أقل من 5 دقائق علاقة بالحرمان من النوم. 2. نومك عميق يعمل نمط النوم لمدة 8 ساعات في اليوم كقاعدة لمعظم الناس ، من المهم الاعتراف بأن الحصول على نوم عميق هو الهدف، أثناء النوم العميق أو مرحلة نوم حركة العين غير السريعة (NREM) ، يكون نشاط الدماغ في حده الأدنى، وتسترخي عضلاتك ، ويشفي الجسم ويصلح نفسه. 3. لا تحتاج إلى منبه لتستيقظ إذا كنت تحافظ على جدول منتظم للنوم والاستيقاظ، فلا بد أنه كانت هناك أوقات تنشط فيها في وقتك المعتاد في العطلة، على الرغم من عدم وجود منبه للغفوة هذا لأن جسمك لديه ساعته البيولوجية الخاصة به. لذلك ، إذا كنت تفي بمتطلبات النوم لجسمك ، ستجد أنه من السهل الاستيقاظ في وقت محدد بمفردك بدون منبه. 4. نومك غير منقطع النوم غير المضطرب ضروري للوصول إلى مرحلة النوم العميق، لذا ، تأكد من أنك تنام في بيئة هادئة. 5. لا تتذكر أحلامك تشير الدراسات إلى أنه من المرجح أن تتذكر أحلامك إذا كنت مضغوطًا ولا تنام بشكل صحيح ومع ذلك ، يجب أن نضيف أن القدرة على تذكر الأحلام تعتمد أيضًا على العوامل الوراثية وعوامل أخرى. 6. تستيقظ ولديك طاقة في الصباح إذا كنت تشعر بالحيوية والنشاط في الصباح فهذا يدل على نومك جيداً.

3 نصائح لنوم أفضل

1. النوم في الظلام الدامس إذا كان هناك ضوء في الغرفة، فلن ينطفئ عقلك وينام.

2. اغمس قدميك في حوض من الماء الساخن لمدة 15 دقيقة قبل النوم.

3. ممارسة اليوجا سيساعد ذلك على استرخاء كل جزء من جسمك والاستمتاع بنوم هادئ.