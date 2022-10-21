وكيل وزارة الزراعة فى الشرقية يعلن زراعة 28 ألف فدان من محصول البنجر

قال المهندس "حسين أحمد طلعت" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه المديرية تتابع حاليا زراعة المحاصيل الشتوية، حيث تم زراعة 28 ألف فدان من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة، من إجمالى 81 ألف فدان المساحة المستهدف زراعتها من محصول البنجر هذا العام، ومتوقع أن تصل إلى 85 ألف فدان، وتتركز زراعته فى قطاع الشمال بالمحافظة بكثافة.

وأشار إلى أن زراعة محصول البنجر، تبدأ فى أوائل أكتوبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر، حيث يتم تجهيز الأرض بالحرث والتنعيم والتسوية ثم نثر سماد السوبر فوسفات (200 كجم/ف) وتقسيم الأرض القنى والبتون بالتبادل بحيث لا يزيد طول الخط عن 10 أمتار لإحكام عملية الرى. وتتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط فى جور على أبعاد 20 سم بين الجور مع وضع 2-3 بذور بالجورة على عمق 1- 2 سم ثم الرى على البارد مع ضرورة تشبع رأس الخط بالمياه. وتجرى ريه المحاياة بعد أسبوع من الزراعة ويستكمل الإنبات بعد 15-20 يومًا ثم يجرى الترقيع ببذور منقوعة فى الماء أو بشتلات سبق زراعتها فى أصص ورقية وقت زراعة الحقل.