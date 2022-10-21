وزارة العدل الأمريكية تتهم رجلا بالتهديد بقتل بايدن بالجمرة الخبيثة

كتبت : نهال أبو السعود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنه تم توجيه اتهام ضد رجل من ولاية بنسلفانيا، بالتهديد بقتل الرئيس بايدن، ورئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس العام الماضي، النائب بيني طومسون، وقاضي في محكمة جزئية أمريكية.

ووفقا لاكسيوس، يتهم المدعون روبرت مافريك فارجو، بإرسال خطاب "يشير إلى" الجمرة الخبيثة "، ويحتوي على ما يبدو أنه مسحوق أبيض" إلى مكتب طومسون الأسبوع الماضي - قبل أيام من عقد الجلسة الختامية لجلسة استماع حول أعمال الشغب في الكونجرس الأمريكي.

ووفقًا لبيان وزارة العدل، فإن الخطاب "أشار على وجه التحديد"، إلى دور طومسون في اللجنة، كما هدد عائلته والقاضي روبرت مارياني وورد فيها: "سأقتلك! سأجعلك تشعر ببقية آلامنا ومعاناتنا. لا يوجد مكان أو لا أحد يستطيع أن يبعدك عني. سأقتلك ومن تحبهم. أعدك بأنني سأبقى وعدي حتى يوم وفاتي ... قريباً ستواجه أنت وجو بايدن الموت بسبب الأخطاء التي ارتكبتها بحق الولايات المتحدة ".

حدد تحقيق أجرته شرطة الكابيتول الأمريكية (USCP) "أن المسحوق الأبيض المصاحب للتهديدات لا يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة" ، وفقًا لوزارة العدل.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام ضد فارجو البالغ من العمر 25 عامًا بتهمة تهديد رئيس الولايات المتحدة ، والاتصالات بين الولايات بتهديد والتأثير على مسؤول اتحادي بالتهديد، وإذا ثبتت إدانته ، فقد يواجه فارجو ما يصل إلى 25 عامًا في السجن.

تتصاعد التهديدات ضد المشرعين منذ سنوات. ولكن كانت هناك زيادة ملحوظة منذ اقتحام الكونجرس، واظهرت بيانات رسمية أن التهديدات الموجهة ضد أعضاء الكونجرس الذين حققت معهم شرطة الكابيتول الأمريكية قفزت بنسبة 144% بين العام الأول من ولاية ترامب والسنة الأولى من ولاية بايدن.