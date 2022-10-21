هاشتاج "معاك يا سيسى" يتصدر تويتر.. والمصريون يحتفون بإنجازات الرئيس

كتب خالد إبراهيم

تصدر هاشتاج "معاك يا سيسي"، قائمة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث أطلق مغردون هذا الهاشتاج، تعبيرا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

وشارك مغردون العشرات من الإنجازات المصرية الكبيرة التى تم تحقيقها على أرض مصر، ولمسها المواطن في الشارع المصري.



هاشتاج معاك يا سيسي

وشارك المغردون في هذا الهاشتاج، عدد من الصور والفيديوهات لبسطاء يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويطالبوه بمزيد من الإنجازات.

كما ركز المغردون والمشاركون في الهاشتاج، على الإنجازات التنموية والاجتماعية التي تحققت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية، من شبكات الطرق والكبارى، ومئات المشروعات التى افتتحها الرئيس في الأونة الأخيرة