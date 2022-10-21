ميلونى: تحالف يمين الوسط اقترح اسمى لتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة

فاطمة شوقى

قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني صباح الجمعة، إن "تحالف يمين الوسط، اقترح على رئيس الجمهورية اسمي لتشكيل الحكومة الجديدة".

وقالت ميلوني للصحفيين، في نهاية المشاورات، توافق وفد يمين الوسط الذي التقى الرئيس سيرجو ماتاريلا، على الحاجة إلى تشكيل حكومة في أقصر وقت ممكن، نظرا للأزمات الملحة والمتعددة على المستويين الوطني والدولي".

وقالت ميلوني "نحن جاهزون ونريد المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن لتشكيل الجهاز التنفيذي الجديد".

وقالت زعيمة (إخوة إيطاليا)، إن الاجتماع كان سريعا مع الرئيس ماتاريلا، واستغرق 11 دقيقة، لأن "الأفكار واضحة بما فيه الكفاية".

وبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، امس الخميس، مشاورات تستغرق يومين لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات العامة التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.

ووصل رئيس مجلس الشيوخ إجناسيو لا روسا إلى مقر الرئاسة "قصر كويرينالي" للقاء الرئيس الإيطالى.

ويضم الائتلاف حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني، وحزب "الرابطة" الشعبوي اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ بزعامة سيلفيو برلسكوني.

ويضطلع ماتاريلا بدور محوري، حيث سيختار رئيسا للوزراء ليقوم بتشكيل حكومة، حيث ينتظر على نطاق واسع أن تصبح ميلوني، رئيسة الحكومة بعدما قاد حزبها ائتلاف اليمين للفوز في الانتخابات.

وحال سارت المفاوضات بصورة جيدة، ربما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام ماتاريلا مطلع الأسبوع المقبل. وستكون ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.