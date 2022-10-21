اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:28 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يشارك باجتماع إعلان "الخارجة عاصمة البيئة العربية"

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:03 م
محافظ الوادى الجديد يشارك باجتماع إعلان "الخارجة عاصمة البيئة العربية" محافظ الوادي الجديد يشارك بإجتماع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، فى اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب بمقر جامعة الدول العربية، والذي شهد خلال فعالياته إعلان مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية لعام 2022، بعد منافستها مع عدد من المدن العربية وتقديمها نموذجًا يحتذى به في حماية البيئة والحفاظ المستدام على مواردها. 
 
واستعرض الزملوط، خلال كلمته جهود المحافظة في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبيئية وتنميتها للوصول للتوافق بين متطلبات التنمية والتطوير والحفاظ على البيئة، كما أشار لأبرز المشروعات والمبادرات المنفذة، موجهًا الدعوة لأعضاء المجلس للتعرف على تجربة المحافظة الرائدة على أرض الواقع من خلال تشريفهم في زيارة قريبة للمحافظة.
 
محافظ الوادي الجديد يشارك بإجتماع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية (2)
محافظ الوادي الجديد يشارك بإجتماع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية (2)

محافظ الوادي الجديد يشارك بإجتماع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية (3)
اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجدي
 
محافظ الوادي الجديد يشارك بإجتماع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية (4)
محافظ الوادي الجديد يشارك بإجتماع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية (4)
 
 

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