محافظ المنوفية: تمويل 103 مشروعات بقيمة مليون جنيه وتنظيم معرض للملابس الجديدة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تحقيق التنمية المجتمعية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تقديم الدعم المادى والعينى وإقامة العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جادة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

وأشار عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية إلى أنه تم تقديم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة ، حيث تم تمويل 103 مشروع متنوع بقيمة إجمالية تقدر بـمليون و138 ألف جنيه، بهدف توفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية وتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر.

وفى سياق متصل، أفاد مدير جمعية الأورمان بأنه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بقرية العراقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، لافتا إلى توزيع 4 آلاف و200 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا ، ومؤكداً على أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة ، ويتم تحديد تلك الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

وأكد محافظ المنوفية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كافة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية ، مثمناً الدور الرائد والبارز لجمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.