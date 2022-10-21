اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:34 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يشارك في مؤتمر المدن الخضراء السنوي في النمسا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:15 م
محافظ الإسكندرية يشارك في مؤتمر المدن الخضراء السنوي في النمسا محافظ الإسكندرية يشارك في مؤتمر المدن الخضراء
الإسكندرية جاكلين منير

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شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في فعاليات مؤتمر المدن الخضراء السنوي - فيينا 2022 - تحت شعار "أجعل اللون الأخضر حقيقة واقعة" حيث ناقش المؤتمر تعزيز مرونة الطاقة في المدن، وكيفية بناء وتعزيز وتمويل البنية التحتية للطاقة المرنة.
 
وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته  بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي المميز، الذي يهدف إلى مساعدة المدن على أن تصبح أكثر إخضرارا مما يساهم وبشكل فعال في الحد من التغييرات المناخية.
 
وأشار الشريف إلى أن التحديات المناخية تعد من أهم قضايا العالم الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب مضيفًا أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية التغير المناخي تعامل جاد وفعال، وظهر ذلك جليا في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربية، بمواصلة الجهود المصرية لمواجهة التغييرات المناخية، والتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
 
وأضاف محافظ الإسكندرية أن الجهود المصرية متواصلة لمواجهة التغييرات المناخية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية ومنها مؤتمر المناخ العالمي COP27  الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
 
جاء ذلك بحضور عايدة سيتديكوفا، مدير الطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ودومينيك فريتز عمدة تيميشوارا، وإريون فيليج عمدة تيرانا، وميلاني سليد خبيرة قطاع الطاقة وكالة الطاقة الدولية، ومراد بینار الرئيس التنفيذي، وممثلين عن المدن الخضراء وخبراء في قطاع الطاقة ومانحين وشركاء من الأوساط الأكاديمية لمناقشة كيفية بناء وتعزيز وتمويل البنية التحتية للطاقة المرنة.
 
 

الاسكندرية

التغييرات المناخية

النمسا

مؤتمر المناخ



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