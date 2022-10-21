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بالورود والهدايا التذكارية..

محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. صور وفيديو

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:15 ص
محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. صور وفيديو جانب من الإستقبال
أسوان - عبد الله صلاح

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بالورود والهدايا التذكارية الفرعونية وعلى أنغام الفلكلور الأسوانى والنوبى الأصيل، استقبلت مدينة أبو سمبل السياحية الأفواج السياحية وزائريها لمشاهدة وحضور فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

 

ووزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ورق البردى والهدايا التذكارية على ضيوف المدينة وسط تبلوهات فنية لفرقة أسوان الدولية وكورال الأطفال للفنون الشعبية وذلك بمطار أبو سمبل الدولى ، وذلك بمرافقة اللواء طيار مصطفى كامل نائب مدير مطار أبوسمبل الدولى، وسيد سعدى رئيس المدينة، والقيادات الأمنية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على إستكمال إستعدادات مدينة أبو سمبل السياحية لإستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها حيث تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير ، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطرق الرئيسية ، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها ، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال ، علاوة على التنسيق لتركيب شاشة العرض العملاقة بصحن معبدى أبوسمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى ، فضلاً عن تحديد مسارات الدخول والخروج لقدس الأقداس.

 

جانب من الإستقبال (1)
جانب من الإستقبال (1)

جانب من الإستقبال (2)
جانب من الإستقبال (2)

محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية الوافدة (1)
محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية الوافدة (1)

محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية الوافدة (2)
محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية الوافدة (2)

 
 
وصول الوفود السايحية
وصول الوفود السايحية


 



 


ابوسمبل

تعامد الشمس

محافظ اسوان

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